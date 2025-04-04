Депутата думы ХМАО Алексея Андреева оштрафовали за сокрытие ВНЖ Италии

Суд оштрафовал на 100 тыс. руб. депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексея Андреева за сокрытие вида на жительство (ВНЖ) в Италии, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что ВНЖ господин Андреев получил в январе 2021 года, при этом на тот период он являлся депутатом окружной думы. В установленный срок он не уведомил о получении документа компетентные органы России. Он признан виновным по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Приговор суда в законную силу не вступил.

Алексей Андреев исполняет полномочия депутата думы с 2001 года: был депутатом третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. С 1999 года он возглавляет дорожно-строительную компанию «Автобан» (согласно сервису Kartoteka.ru, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, строительством автомобильных дорог и автомагистралей).

Подробнее о деле сокрытия итальянского ВНЖ — в материале «Уральско-итальянское дело»

Ирина Пичурина