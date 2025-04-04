В Викуловском районе из-за паводка закрыли два моста

В Тюменской области в связи с паводком закрыли движение по двум мостам через реки Ишим и Тенис по направлению в сельские поселения, сообщили в администрации Викуловского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Викуловского района Фото: администрация Викуловского района

Через реку Ишим закрыт мост в селе Балаганы по направлению в деревни Тюлешов Бор и Заборка. Автобусные рейсы по маршруту № 126 «Викулово — Заборка» с 5 апреля будут совершаться дважды в день по нечетным числам месяца по расписанию Викулово — Чебаклей — Доставалово — Чуртан — Балаганы. Для проживающих в Заборке и Тюлешовом Бору организован подвоз до моста через Ишим.

Мост через реку Тенис закрыт по направлению в деревню Жигули. На данном участке обеспечен пешеходный переход по строящемуся мосту, движение автотранспорта временно остановлено.

Ранее в деревне Новоуфимская Аромашевского района подтопило низководный мост. В уральском полпредстве также заявили о заполнении водохранилищ рек Тобол, Ишим и Иртыш, расположенных на территории Казахстана.

Ирина Пичурина