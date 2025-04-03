В Аромашевском районе подтопило низководный мост

В Тюменской области во время наступающего паводка в деревне Новоуфимская Аромашевского района подтопило низководный мост, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Игорь Власов. В течение нескольких дней будет создана переправа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» главы Аромашевского района Игоря Власова Фото: страница «ВКонтакте» главы Аромашевского района Игоря Власова

Подтопление произошло в результате подъема уровня воды на реках Вагай и Балахлей, который вырос из-за обильного таяния снега. «Также подтоплена грунтовая насыпь в деревне Большой Кусеряк Новоберезовского сельского поселения. Переправа организована с 2 апреля в ежедневном режиме. Ожидается подтопление еще трех мостов — это подъезд к деревне Кармацкая, Валгина, Русаково»,— сказал господин Власов.

В настоящее время угрозы соцобъектам и жилым домам нет.

Ранее в Тюменской области подтопило низководные мосты вблизи населенных пунктов Ишимского района. Мост у деревни Кошкарагай подтапливается ежегодно, но не отрезает ни один населенный пункт, а мост в деревню Рагозина является низководным и в настоящее время затоплен — при необходимости будет организована лодочная переправа. Паводок ожидается в регионе в середине апреля.

Ирина Пичурина