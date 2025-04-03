В уральском полпредстве заявили о заполнении водохранилищ рек Тобол, Ишим и Иртыш

В Уральском федеральном округе (УрФО) сохраняется прогноз по весеннему половодью на 2025 год в связи с заполнением водохранилищ рек Тобол, Ишим и Иртыш, расположенных на территории Казахстана, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО.

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Заместитель полпреда Александр Калиберда провел совещание по вопросу готовности регионов УрФО к прохождению весеннего половодья. Он напомнил, что прошлый год стал рекордным по числу крупных наводнений в округе, в частности в Курганской и Тюменской областях, где были зафиксированы исторические максимумы уровня воды.

В связи с этим, господин Калиберда призвал уделить особое внимание оценке состояния гидротехнических сооружений и провести тщательную ревизию всех существующих ГТС для профилактики чрезвычайных ситуаций.

Для ликвидации ЧС в паводкоопасный период создана группировка сил и средств РСЧС УрФО в составе 28,8 тыс. человек и 8,7 тыс. единиц техники.

В Челябинской области уже зафиксированы подтопления, а в Тюменской области на 10-15 дней раньше обычного начался ледоход.

Напомним, в Тюменской области подтопило низководные мосты вблизи населенных пунктов Ишимского района. Ни один населенный пункт не был отрезан от сообщения.

Полина Щуцкая