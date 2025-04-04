Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского заключить сделку

Президент США Дональд Трамп убежден, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по урегулированию военного конфликта. Он считает, что, в отличие от стран Европы, сумеет добиться успеха во взаимодействии с господином Путиным.

По его мнению, в обсуждении урегулирования на Украине отмечается «много прогресса». «Он (господин Зеленский.— "Ъ") готов заключить сделку... И считаю, что президент Путин готов заключить сделку»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами на борту самолета по пути в Майами (цитата по ТАСС).

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Вчера, 3 апреля, Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает потерянные территории российскими, но в качестве компромисса согласится на их возвращение дипломатическим путем «со временем». Дональд Трамп в марте говорил, что Вашингтон обсуждает с Киевом участки территорий, «которые будут сохранены и потеряны». МИД России уверяет, что Москва открыта к реалистичным мирным инициативам по конфликту.

О позиции США — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».