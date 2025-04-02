МИД: Россия открыта к реалистичным мирным инициативам по Украине

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на встрече с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем заявил, что Москва открыта к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества. При этом они должны учитывать российские интересы. В этом контексте стороны обсудили деятельность платформы «Друзей мира на Украине».

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«С российской стороны подчеркнуто, что для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мирного урегулирования необходимо безусловное устранение первопричин конфликта, включая демонтаж исходящих с территории Украины угроз безопасности России в результате экспансии НАТО на восток, а также прекращение истребления Киевом прав русскоязычного населения»,— сообщил российский МИД.

«Друзья мира» — платформа, созданная КНР, Бразилией и другими странами Глобального Юга. Ее цель — мирное урегулирование российско-украинского конфликта путем «конструктивного диалога». Китай и Бразилия, в частности, призывали провести международную конференцию на условиях, которые будут признаны Россией и Украиной. Кремль сообщал, что Москва взаимодействует со всеми участниками платформы.

Лусине Баласян