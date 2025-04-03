Прокуратура пришла за победителем

Ульяновская компания «Тандем», завершившая строительство производственно-складского здания на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске, должна будет вернуть в бюджет более 500 млн руб., полученных по госконтракту. Таково решение арбитражного суда, признавшего недействительными как сами торги, так и контракт. Иск подавала прокуратура Ульяновской области, выявившая, что «Тандем» стал победителем торгов только за счет подтверждения квалификации договором на 10 млрд руб., который оказался фиктивным. Апелляционная инстанция отказала «Тандему» в удовлетворении жалобы, решение вступило в законную силу. «Тандем» с таким решением не согласен и обжалует его. В прокуратуре не исключают, что по факту предоставления фиктивных документов будет возбуждено уголовное дело.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то, что производственно-складской корпус уже построен, суд обязал компанию «Тандем» вернуть в бюджет средства, полученные по контракту

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Несмотря на то, что производственно-складской корпус уже построен, суд обязал компанию «Тандем» вернуть в бюджет средства, полученные по контракту

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал компании «Тандем» (ООО, Ульяновск) в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области, признавшего недействительным госконтракт стоимостью более 500 млн руб., а также сами торги на право заключения этого контракта. Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Госконтракт был заключен компанией «Тандем» с ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» по итогам состоявшихся в июле 2022 года торгов на право заключения контракта на строительство производственно-складского здания на территории промзоны «Заволжье» в Заволжском районе Ульяновска (1 этап). Начальная цена — 497,644 млн руб. По данным портала госзакупок, заявки подали четыре участника, три из них предложили более низкую стоимость работ, однако победителем был признан «Тандем», не снижавший цену. Контракт следовало завершить до 15 ноября 2023 года, однако работы не завершены до сих пор. Допсоглашениями к контракту срок был продлен, а сумма контракта увеличена до 504,632 млн руб.

Как показала прокурорская проверка, в конкурсной документации одним из критериев оценки заявок была «квалификация участников закупки» (значимость — 40%), а единственным детализирующим показателем — «наибольшая цена одного из исполненных договоров» (значимость — 100%). В прокуратуре отмечают, что отсутствие в конкурсной документации предельного значения «обеспечивало подавляющее преимущество участника закупки, представившего договор с наибольшей ценой».

«Тандем» для подтверждения квалификации представил договор подряда (от 14.10.2021), заключенный с ИП Артуром Фахрудиновым (сыном Наиля Фахрудинова, который на тот момент владел «Тандемом») на сумму 9,999 996 млрд руб.

Прокуратура выяснила, что представленный «Тандемом» договор оказался «фиктивным» и «подложным», «что установлено вступившими в законную силу решениями арбитражных судов» (от 19.07.2023 и от 13.11.2023), и «был заключен в целях получения приоритета среди конкурентов по торгам». В связи с этим заместитель прокурора области в июле 2024 года направил в арбитражный суд иск к ООО «Тандем» о признании торгов и госконтракта недействительными и взыскании с подрядчика полученных по госконтракту бюджетных средств.

Арбитражный суд Ульяновской области в своем решении в конце ноября 2024 года согласился с доводами прокуратуры, отметив, что использование договора, носящего «мнимый характер», и несовершенство конкурсной документации привели к «устранению конкуренции» и «неверному определению победителя конкурса».

При этом суд отметил, что доводы «Тандема» о недопустимости применения односторонней реституции по фактически исполненному контракту «не могут служить основанием для отказа в удовлетворении требований прокурора, поскольку оспариваемый контракт заключен с грубым нарушением закона». Суд удовлетворил все требования прокуратуры и признал торги и госконтракт недействительными, предписав взыскать с «Тандема» полученные средства (вместе с процентами за пользование чужими деньгами) — 521,868 млн руб. Теперь решение арбитражного суда вступило в силу.

Компания «Тандем» до августа 2024 года принадлежала Наилю Фахрудинову, руководителем сначала был сам владелец, его сменила Виктория Фахрудинова (супруга ИП Артура Фахрудинова), затем руководство перешло к сыну владельца — Эдуарду Фахрудинову. С сентября прошлого года у компании новый владелец и руководитель — Алексей Правдин. По итогам 2023 года, выручка компании составила 572 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

«Тандем» в регионе многие годы становился победителем торгов по госконтрактам в сфере строительства. На это обращали внимание прокуратуры депутаты Госдумы, отмечая отсутствие конкуренции и срывы подрядчиком сроков исполнения работ. В апреле 2023 года прокуратура настаивала на возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Ульяновскоблстройзаказчика», «составивших конкурсную документацию в интересах “Тандема”», но СУ СКР не нашло состава преступления.

ООО «Тандем» также известно участием в схеме передачи взяток бывшему первому вице-губернатору Игорю Эделю (в феврале 2025 года приговорен к 12 годам лишения свободы). Экс-директор «Тандема» Эдуард Фахрудинов признавался, что вице-губернатор вымогал с «Тандема» 300 млн руб. «отката» от контракта по реконструкции очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска на сумму 2,955 млрд руб.

14 марта этого года было передано в суд уголовное дело Виктории Фахрудиновой, обвиняемой в выводе в неконтролируемый оборот более 80 млн руб. по поддельным платежным поручениям. 1 апреля, в отношении руководства «Тандема» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении контракта по модернизации очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска (по версии следствия, «Тандем» предоставил фиктивные данные об установке оборудования, ущерб — 1,1 млн руб.).

В правительстве области сказали «Ъ», что пока не знают, как в случае расторжения контракта поступать с объектом, «который построен уже на 100% и на котором сейчас идут пусконаладочные работы», и как сохранить гарантийные обязательства подрядчика. В «Ульяновскоблстройзаказчике» пояснили, что независимо от судьбы «Тандема» «здание введут в эксплуатацию, будет зарегистрировано право собственности региона».

Замдиректора «Тандема» Екатерина Можаева сказала «Ъ», что с решением суда компания не согласна и после получения полного текста решения обжалует его в кассационной инстанции.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» ответили, что в связи со вступлением решения суда в законную силу будет рассматриваться вопрос о направлении материалов проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту предоставления «Тандемом» фиктивных документов, «и в ходе расследования должна быть дана оценка действиям заказчика, создавшего для компании привилегированные условия».

Сергей Титов, Ульяновск