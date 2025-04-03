Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что Онежский судостроительный завод в Петрозаводске продолжит работу в штатном режиме. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали. Пожар на объекте ликвидировали сегодня, 3 апреля, в 11:26 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @AParfenchikov Фото: @AParfenchikov

«Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания — счет шел на секунды, минимизировать ущерб»,— приводит пресс-служба главы Карелии его слова.

Один из трех пострадавших сотрудников уже находится дома, добавил господин Парфенчиков. Двое других получают медицинскую помощь в больнице. Причины возгорания и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты.

Сообщение о пожаре в здании поступило в 9:50 мск. Горел производственный бокс площадью 1,5 тыс. кв. м. К тушению пожара от МЧС Карелии было привлечено более 60 человек и 20 единиц техники. Предварительной причиной пожара назвали взрыв газового баллона. После этого вспыхнул цех предприятия, где находятся емкости с горючим.

По словам вице-премьера правительства Карелии по экономике Олега Ермолаева, противопожарные системы строящегося объекта не были введены в эксплуатацию, что повлекло резкое распространение огня. Также известно, что новый, теперь уже сгоревший цех был построен в рамках масштабной модернизации.