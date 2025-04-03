Премьер-министром Абхазии назначен Владимир Делба

Президент Абхазии Бадра Гунба назначил главой правительства республики Владимира Делбу, занимавшего должность вице-премьера, пишет агентство «Апсныпресс». Теперь господин Делба должен сформировать состав кабинета министров. Прежнее правительство сложило полномочия сегодня, 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Делба

Фото: Кабинет Министров Республики Абхазия Владимир Делба

Фото: Кабинет Министров Республики Абхазия

Владимир Делба в 2002–2011 годах был заместителем министра финансов Абхазии, а затем возглавил ведомство. В течение нескольких лет работал в Абхазском государственном университете, а с апреля 2020 года занимал должность вице-премьера.

2 апреля Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии. Он победил на досрочных выборах, назначенных после отставки Аслана Бжании по требованию оппозиции. В инаугурационной речи господин Гунба поблагодарил Россию за многолетнюю помощь и поддержку Абхазии.

О встрече Бадры Гунбы с Владимиром Путиным — в материале «Ъ» «Будь Бадрей!».

Лусине Баласян