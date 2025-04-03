Захарова: Вучич забыл о роли Красной Армии в освобождении Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась словам президента Сербии Александра Вучича о Второй мировой войне. Ранее он отметил, что бывшую Югославию освободили силами сербского народа. По его словам, вклад советской армии был ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Она уточнила, что в Югославии погибли около 10 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, более 4 тыс. из них были убиты при освобождении Белграда. Также свыше 2 тыс. советских солдат и офицеров получили югославские ордена и медали. «Согласитесь, тогда они (местные власти.— “Ъ”) были щедрее в оценках, нежели спустя 80 лет»,— подчеркнула дипломат.

Мария Захарова выразила надежду, что сказанное господином Вучичем — это лишь «неправильно выстроенная фраза». «В то же время хотелось бы, чтобы наши сербские коллеги находили правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной Армии и вообще нашего народа в освобождении их страны»,— заключила она.

В ноябре 2024 года Александр Вучич заявлял о своем желании приехать на 9 мая в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Сербия направит на парад Победы почетный караул. В тот же день у господина Вучича состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.