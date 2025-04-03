Песков: РФ выступает за продолжение взаимных с США усилий по урегулированию

Россия предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что для выработки такого решения требуется время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Каждый предпочел бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанным»,— сказал господин Песков агентству Bloomberg. При этом подчеркнул представитель Кремля подчеркнул, что это присуще отношениям Москвы с нынешней американской администрацией.

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что находится в Вашингтоне. По поручению Владимира Путина он проводит встречи с представителями администрации президента США. Подробности переговоров не раскрывали ни с одной, ни с другой стороны.

1 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия воспринимает всерьез предложения США по Украине, но не может принять их «просто как есть». По его словам, американская позиция не предполагает устранения первопричин российско-украинского конфликта, это необходимо исправить.

Об ультиматуме Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Анастасия Домбицкая