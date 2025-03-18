В Екатеринбурге суд приостановил работу компании, которая кормила учеников СУНЦ

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Общественное питание», которое обеспечивало питанием учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). За медицинской помощью обратились 34 человека. Учеников перевели на дистанционное обучение до начала весенних каникул.

Суд признал ООО «Общественное питание» виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 40 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Полина Щуцкая