В Кремле не стали раскрывать подробностей о переговорах Дмитриева с американцами

В Кремле не стали раскрывать подробностей касательно переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США. Ранее господин Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне по поручению российского лидера, однако деталей о том, с кем именно ведет консультации, не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никаких деталей дать не могу»,— сказал пресс-секретарь. Он отметил, что Кирилл Дмитриев позднее «сам даст всю информацию».

По сообщениям СМИ, во время визита Кирилл Дмитриев провел переговоры в том числе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, прибывшим в Вашингтон после февраля 2022 года. По словам одного из источников CNN, правительство США временно сняло санкции с господина Дмитриева, чтобы выдать ему визу для въезда в страну. Другой собеседник телеканала отметил, что был сделан запрос в Минфин США о временной приостановке санкций.

Анастасия Домбицкая