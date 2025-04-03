В Кремле не стали раскрывать подробностей о переговорах Дмитриева с американцами
В Кремле не стали раскрывать подробностей касательно переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США. Ранее господин Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне по поручению российского лидера, однако деталей о том, с кем именно ведет консультации, не привел.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Никаких деталей дать не могу»,— сказал пресс-секретарь. Он отметил, что Кирилл Дмитриев позднее «сам даст всю информацию».
По сообщениям СМИ, во время визита Кирилл Дмитриев провел переговоры в том числе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, прибывшим в Вашингтон после февраля 2022 года. По словам одного из источников CNN, правительство США временно сняло санкции с господина Дмитриева, чтобы выдать ему визу для въезда в страну. Другой собеседник телеканала отметил, что был сделан запрос в Минфин США о временной приостановке санкций.