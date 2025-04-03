В Екатеринбурге задержали отца иноагента Леонида Волкова

Силовики задержали в Екатеринбурге Михаила Волкова, который является отцом экс-депутата городской думы Леонида Волкова, признанного иноагентом и экстремистом, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Волков (иноагент)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Леонид Волков (иноагент)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он задержан по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В 2021 году Леонид Волков (признан иноагентом и экстремистом) был объявлен в международный розыск по обвинению в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несанкционированных митингов. В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Ирина Пичурина, Мария Шараева