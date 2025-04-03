Тело россиянина нашли под завалами после землетрясения в Мьянме

Тело гражданина России извлекли из-под завалов в Мандалае после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди медиков, работавших на месте. По его словам, погибший работал учителем.

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы»,— сказал собеседник агентства.

2 апреля местные СМИ сообщили о пропаже без вести нескольких учителей средней школы в Мандалае. Среди них был Майк (англоязычное сокращение от имени Михаил) Казанцев. Вместе с ним также пропали трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

Землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Его эпицентр находился в 17 км от Мандалая. За первым толчком последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии также пострадал Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. По последним данным, всего погибло 3085 человек, пострадало 4715. Еще 311 человек остается пропавшим без вести.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».