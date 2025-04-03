Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3085 человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3085 человек. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Государственного административного совета Мьянмы. Еще 4715 человек пострадали, 341 человек пропал без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. По данным ООН, более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

2 апреля стало известно, что среди пропавших без вести числится учитель из России. Он преподавал в средней школе в Мандалае. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело. Предположительно это пропавший российский учитель.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».