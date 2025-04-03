Asus представила монитор для геймеров с технологией защиты от выгорания
Компания Asus выпустила монитор ROG Strix XG27UCDMG, основной особенностью которого является технология Asus OLED Care Pro, включающая датчик Neo Proximity Sensor. Этот сенсор определяет присутствие пользователя перед экраном и автоматически переводит монитор в режим черного экрана при его отсутствии, что снижает риск выгорания дисплея.
У монитора 27-дюймовый QD-OLED дисплей с разрешением 3840?2160 и частотой обновления 240 Гц, он оснащен портами DisplayPort 1.4 DSC, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и аудиовыходом 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, угол поворота и наклона экрана. XG27UCDMG поддерживает технологии синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Стоимость нового монитора в ЕС составляет €1149,90.
Ранее Asus представила монитор, ноутбук и компьютерную мышь со встроенным ионизатором воздуха. Также компания выпустила портативный ПК ROG Ally X с улучшенной производительностью и увеличенной батареей.