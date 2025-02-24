ASUS представила компьютерную мышь с ароматизатором

Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS представил компьютерную мышь Fragrance Mouse MD101 с ароматизатором. Устройство оснащено специальными капсулами для ароматизирующих масел, которые пользователь может заменять в зависимости от предпочтений.

Разработчики утверждают, что нововведение поможет снизить стресс и повысить концентрацию во время работы. Модель представлена в трех вариантах с разными ароматами: «Цитрус», «Лаванда» и «Морской бриз». ASUS подчеркивает, что технология ароматизации не влияет на производительность устройства и не требует дополнительного ухода.

Fragrance Mouse поступит в продажу в ближайшие месяцы, цена пока неизвестна. Ранее компания уже представила ноутбук со встроенным ароматизатором.

Евгений Федуненко