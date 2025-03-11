Asus представила мониторы VU Air Ionizer с интегрированным ионизатором воздуха

Компания Asus выпустила серию мониторов VU Air Ionizer, оснащенных встроенным ионизатором воздуха. В линейку вошли три модели: 23,8-дюймовый VU249HFI-W, 27-дюймовый VU279HFI-W и 34-дюймовый VU34WCIP-W.

По заявлению производителя, ионизатор способен очищать до 90% пыли и загрязняющих веществ в воздухе с эффективной площадью покрытия 1 м?. Модели VU249HFI-W и VU279HFI-W оснащены IPS-матрицами с разрешением Full HD и частотой обновления 100 Гц, тогда как VU34WCIP-W имеет VA-матрицу с разрешением 3440?1440 и аналогичную частоту обновления.

Мониторы уже доступны для заказа по ценам от $129,99 до $359,99 в зависимости от модели. Кроме того, покупатели получат месячную подписку на Adobe Creative Cloud в подарок. Ранее Asus представила компьютерную мышь и ноутбук с ароматизатором.

Евгений Федуненко