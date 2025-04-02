В Мьянме произошло третье землетрясение с конца марта

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Андаманском море у побережья Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Об этом сообщил Германский исследовательский центр по геонаукам (GFZ).

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и гражданская сейсмографическая сеть RaspberryShake также опубликовали отчет об этом землетрясении, в котором указана магнитуда 5,1. Как правило, отчеты, поступающие после первого, показывают большую точность.

Также землетрясение могло ощущаться в Богале (население 68,9 тыс. человек), расположенном в 89 км от эпицентра, Кьяйклате (население 52,4 тыс. человек) в 96 км, Мауламийнегюнне (население 39,1 тыс. человек) в 104 км и Канбе (население 58,1 тыс. человек) в 128 км.

Это уже третье землетрясение в Мьянме с 28 марта. Магнитуда первого была 7,7. Эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. По данным ООН, более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. При повторном землетрясении в аэропорту Нейпьидо — столице Мьянмы — упала башня управления воздушным движением. В результате крушения конструкции погибли девять человек, серьезные повреждения получило здание аэропорта. Общее число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».