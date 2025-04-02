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Коммерсантъ FM
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В Мьянме произошло третье землетрясение с конца марта

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Андаманском море у побережья Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Об этом сообщил Германский исследовательский центр по геонаукам (GFZ).

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и гражданская сейсмографическая сеть RaspberryShake также опубликовали отчет об этом землетрясении, в котором указана магнитуда 5,1. Как правило, отчеты, поступающие после первого, показывают большую точность.

Также землетрясение могло ощущаться в Богале (население 68,9 тыс. человек), расположенном в 89 км от эпицентра, Кьяйклате (население 52,4 тыс. человек) в 96 км, Мауламийнегюнне (население 39,1 тыс. человек) в 104 км и Канбе (население 58,1 тыс. человек) в 128 км.

Это уже третье землетрясение в Мьянме с 28 марта. Магнитуда первого была 7,7. Эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. По данным ООН, более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. При повторном землетрясении в аэропорту Нейпьидо — столице Мьянмы — упала башня управления воздушным движением. В результате крушения конструкции погибли девять человек, серьезные повреждения получило здание аэропорта. Общее число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».

Фотогалерея

Землетрясение в Юго-Восточной Азии

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Место обрушения строившегося небоскреба в Бангкоке

Место обрушения строившегося небоскреба в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие у упавшего здания в Бангкоке

Рабочие у упавшего здания в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели работают на месте рухнувшей высотки

Спасатели работают на месте рухнувшей высотки

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Рабочий несет пострадавшего в Бангкоке

Рабочий несет пострадавшего в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Поврежденное здание в Мандалае

Поврежденное здание в Мандалае

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавший в центре Бангкока

Пострадавший в центре Бангкока

Фото: Ann Wang / Reuters

Поисково-спасательные работы в Сикайне (Мьянма)

Поисково-спасательные работы в Сикайне (Мьянма)

Фото: Myanmar Fire Services Department's Facebook Account / Anadolu / Getty Images / Myanmar Fire Services Departmen / Anadolu / Getty Images

Раненый мужчина в Бангкоке

Раненый мужчина в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Буддийский монах у поврежденного здания в Нейпьидо

Буддийский монах у поврежденного здания в Нейпьидо

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели в столице Таиланда

Спасатели в столице Таиланда

Фото: Sakchai Lalit / AP

Поврежденные пагоды в столице Мьянмы

Поврежденные пагоды в столице Мьянмы

Фото: Aung Shine Oo / AP

Работники офисов в Бангкоке

Работники офисов в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании в Бангкоке

Трещина на здании в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие у обрушившегося здания

Пострадавшие у обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Разрушенное здание в Бангкоке

Разрушенное здание в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сотрудники экстренных служб столицы Таиланда

Сотрудники экстренных служб столицы Таиланда

Фото: Ann Wang / Reuters

Жительница Бангкока наблюдает за работой спасателей

Жительница Бангкока наблюдает за работой спасателей

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Пострадавшая женщина у рухнувшего здания

Пострадавшая женщина у рухнувшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатель у рухнувшего небоскреба

Спасатель у рухнувшего небоскреба

Фото: Sakchai Lalit / AP

Пробки на улицах Бангкока

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Автомобиль под обрушившимся зданием больницы в Нейпьидо

Автомобиль под обрушившимся зданием больницы в Нейпьидо

Фото: Sebastien BERGER / AFP

Поврежденная дорога в Нейпьидо

Поврежденная дорога в Нейпьидо

Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Эвакуация в Бангкоке

Эвакуация в Бангкоке

Фото: Chutima Lalit / AP

Инфографика интенсивности землетрясений

Инфографика интенсивности землетрясений

Фото: Murat Usubali / Anadolu / Getty Images

Спасательные работы в Бангкоке

Спасательные работы в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

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Место обрушения строившегося небоскреба в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие у упавшего здания в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели работают на месте рухнувшей высотки

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Рабочий несет пострадавшего в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Поврежденное здание в Мандалае

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавший в центре Бангкока

Фото: Ann Wang / Reuters

Поисково-спасательные работы в Сикайне (Мьянма)

Фото: Myanmar Fire Services Department's Facebook Account / Anadolu / Getty Images / Myanmar Fire Services Departmen / Anadolu / Getty Images

Раненый мужчина в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Буддийский монах у поврежденного здания в Нейпьидо

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели в столице Таиланда

Фото: Sakchai Lalit / AP

Поврежденные пагоды в столице Мьянмы

Фото: Aung Shine Oo / AP

Работники офисов в Бангкоке

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие у обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Разрушенное здание в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сотрудники экстренных служб столицы Таиланда

Фото: Ann Wang / Reuters

Жительница Бангкока наблюдает за работой спасателей

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Пострадавшая женщина у рухнувшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатель у рухнувшего небоскреба

Фото: Sakchai Lalit / AP

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Автомобиль под обрушившимся зданием больницы в Нейпьидо

Фото: Sebastien BERGER / AFP

Поврежденная дорога в Нейпьидо

Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Эвакуация в Бангкоке

Фото: Chutima Lalit / AP

Инфографика интенсивности землетрясений

Фото: Murat Usubali / Anadolu / Getty Images

Спасательные работы в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

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