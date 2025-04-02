Главные новости 2 апреля. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 2 апреля в Таганроге из-за атаки украинских беспилотников повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.

Басманный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора - министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь обсудил с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым вопросы строительства второго этапа «Западной хорды» и завершения создания Ростовского транспортного кольца.

Азовский городской суд признал виновным в посредничестве при получении взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) бывшего старшего оперуполномоченного УСБ ГУФСИН России по Ростовской области Александра Дмитренко.

Ростовская компания «ВТД ТД», занимающаяся оптовой торговлей мясом, приостановила строительство производственно-логистического комплекса стоимостью в 1 млрд руб. в Мясниковском районе.

В Азове директор ООО «Вик Тест» Александр Игнатьев осужден за мошенничество со станками для оборонзаказа.

Ландшафтный пожар случился рядом с территорией коттеджного поселка «Солнечный» в Аксайском районе.