Экс-сотрудник донского УСБ ГУФСИН осужден за посредничество при получении взятки

Азовский городской суд признал виновным в посредничестве при получении взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) бывшего старшего оперуполномоченного УСБ ГУФСИН России по Ростовской области Александра Дмитренко, сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурант осужден на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ему назначен штраф 600 тыс. руб. Кроме того, он лишен специального звания «капитан внутренней службы» и в течение 3 лет не сможет занимать в правоохранительных органах и на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В суде установлено, что фигурант неоднократно выступал с предложением посредничества во взяточничестве и намеревался получить от бывшего сотрудника ИК-10 ГУ ФСИН России по Ростовской области взятку в крупном размере, в сумме 200 тыс. руб. для последующей передачи неустановленным должностным лицам за оказание выгодного взяткодателю влияния на ход расследования уголовного дела.

Приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко