Замглавы МИД РФ и Ирана обсудили переговорный процесс по ядерной программе

Замглавы МИД Ирана и РФ Маджид Тахт-Раванчи и Сергей Рябков обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг переговорного процесса по иранской ядерной программе Ирана. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства Ирана в Москве.

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«В ходе встречи Маджид Тахт-Раванчи и (Сергей.— "Ъ") Рябков рассмотрели развитие ситуации с иранскими ядерными переговорами»,— говорится в сообщении диппредставительства (цитата по «РИА Новости»).

В сообщении подчеркивается, что стороны договорились продолжить консультации для выработки совместных подходов, которые помогут устранить противоречия и приведут к снятию санкций с Ирана.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.

СМИ писали, что с просьбой выступить посредником в этом вопросе Вашингтон обращался к Москве. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков накануне заявил, что Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании конструктивного диалога по иранской ядерной программе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».

Анастасия Домбицкая