Китайские суда меньше покупают в ожидании новых пошлин от Трампа

Судоходные компании отказываются от покупки произведенных в Китае судов в ожидании информации о том, какие пошлины за их заход в порты США введет администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg. По подсчетам Clarkson Research Services, в марте на вторичном рынке было продано лишь четыре произведенных в Китае сухогруза. Это примерно в пять раз меньше, чем в среднем в месяц в 2024 году. При этом число сделок с японскими и южнокорейскими судами почти не изменилось. По данным компании SSY, китайские суда продаются в среднем на $4 млн дешевле, чем аналогичные японские, притом что в первой половине 2023 года разница в цене составляла от $2,8 млн до $3,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

В начале марта появилась информация, что США собираются обложить дополнительными сборами за заход в американские порты китайские суда — как суда под китайским флагом, так и те, которые были построены в Китае. Позже Федеральная морская комиссия США подтвердила, что подобные планы есть. Размер пошлин может достигать $1,5 млн за судно в зависимости от его типа, размера и длительности пребывания в американских портах.

«Сейчас наблюдается очевидно больший интерес к судам, построенным в Японии, чем к построенным в Китае. Это отражается как в размере трансакций, так и в стоимости активов»,— отмечет директор по исследованиям судовой брокерской компании Arrow Shipping Бурак Цетинок. Ранее сообщалось, что судовладельцы и фрахтователи уже начали вносить изменения в договоры, чтобы подготовиться к возможному повышению сборов.

Яна Рождественская