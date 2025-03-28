Судовладельцы готовятся к новым тарифам Трампа
Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, судовладельцы и фрахтователи уже начали готовиться к возможному введению Дональдом Трампом сборов с китайских грузовых судов. По словам источников агентства, стороны вносят изменения в договоры аренды судов. В части из них прописывается, что все пошлины и налоги, которые могут быть введены администрацией Трампа, будут покрываться фрахтователями. Другая версия новых договоров ограничивает сумму дополнительных сборов, которую платит судовладелец, возлагая компенсацию оставшейся части оплаты пошлин на фрахтователя.
Фото: Stringer / Reuters
Администрация Дональда Трампа планирует повысить пошлины за заход в американские порты для китайских судов, причем речь идет как о судах под китайским флагом, так и о тех, которые были построены в Китае. Конкретный размер новых тарифов еще предстоит определить Торговому представительству США. В феврале оно предлагало ввести сборы до $1,5 млн для китайских судов, входящих в американские порты.
По данным Всемирного совета судоходства, под действие новых пошлин попадут 98% торговых судов, заходящих в порты США. А американские экспортеры уже ощущают последствия намерений Трампа ввести новые пошлины. По их словам, они практически перестали получать предложения от грузоперевозчиков на поставки их товаров, а те, что приходят, стали «очень, очень дорогими». Так, экспортер зерна United Grain Corporation зафиксировал рост стоимости грузоперевозок на 40%.