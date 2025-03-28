Судовладельцы готовятся к новым тарифам Трампа

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, судовладельцы и фрахтователи уже начали готовиться к возможному введению Дональдом Трампом сборов с китайских грузовых судов. По словам источников агентства, стороны вносят изменения в договоры аренды судов. В части из них прописывается, что все пошлины и налоги, которые могут быть введены администрацией Трампа, будут покрываться фрахтователями. Другая версия новых договоров ограничивает сумму дополнительных сборов, которую платит судовладелец, возлагая компенсацию оставшейся части оплаты пошлин на фрахтователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Администрация Дональда Трампа планирует повысить пошлины за заход в американские порты для китайских судов, причем речь идет как о судах под китайским флагом, так и о тех, которые были построены в Китае. Конкретный размер новых тарифов еще предстоит определить Торговому представительству США. В феврале оно предлагало ввести сборы до $1,5 млн для китайских судов, входящих в американские порты.

По данным Всемирного совета судоходства, под действие новых пошлин попадут 98% торговых судов, заходящих в порты США. А американские экспортеры уже ощущают последствия намерений Трампа ввести новые пошлины. По их словам, они практически перестали получать предложения от грузоперевозчиков на поставки их товаров, а те, что приходят, стали «очень, очень дорогими». Так, экспортер зерна United Grain Corporation зафиксировал рост стоимости грузоперевозок на 40%.

Кирилл Сарханянц