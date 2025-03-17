Американские регуляторы хотят обложить сбором построенные в Китае морские суда

Федеральная морская комиссия США (FMC) намерена «открыть ответный огонь» и обложить специальным сбором построенные в Китае суда, чтобы таким образом поддержать американскую судостроительную промышленность. Об этом в интервью Financial Times сообщил новый глава FMC Луис Сола, назначенный в январе на этот пост Дональдом Трампом. «Нам нужно уравновесить субсидии, которые Китай предоставляет своим судостроителям. Ответить огнем на огонь,— отметил господин Сола.— Куда же пойдут средства от сборов на китайские суда? Эти средства должны быть инвестированы в американское судостроительство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claro Cortes / Reuters Фото: Claro Cortes / Reuters

По подсчетам Торгового представительства США (USTR), новый сбор на построенные в Китае суда, заходящие в американские порты, может составить до $1,5 млн с каждого судна в зависимости от его типа, размера и длительности пребывания в американских портах. В настоящий момент этот вопрос рассматривается в администрации Трампа, до конца марта в США проходит общественное рассмотрение возможных мер. По подсчетам USTR, в прошлом году в американские порты было более 36 тыс. заходов таких судов, годовой доход от нового сбора может составить около $52 млрд.

Евгений Хвостик