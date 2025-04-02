Советник Трампа опять сделал тайное явным

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, уже ставший виновником громкого скандала с утечкой секретных данных о планах ударов по йеменским хуситам, был вновь уличен в пренебрежении правилами безопасности. На этот раз выяснилось, что он и его помощники использовали почтовый адрес Gmail для обсуждения военных вопросов с коллегами из других стран. Если первый промах господина Уолца президент США Дональд Трамп ему простил, то второго шанса может не быть, особенно в ситуации, когда советник успел разозлить слишком многих в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц

Фото: Leah Millis / Reuters

Новость о том, что Майк Уолц и его подчиненные вновь пренебрегли правилами информационной безопасности, сообщила 1 апреля газета The Washington Post. В ее распоряжении оказались документы, подтверждающие, что советник по небезопасности и его помощники использовали личные аккаунты почты Gmail для решения рабочих вопросов. Этот факт подтвердили и три источника в госаппарате.

Господин Уолц вел свой рабочий календарь, планировал встречи и пересылал документы через личный аккаунт.

Его старший помощник и вовсе вел переписку с зарубежными коллегами не с рабочей, а с личной почты Gmail. В этих разговорах он обсуждал чувствительные военные вопросы и вооружения.

Мессенджер Signal тоже использовался далеко не строго по делу. Помимо печально известного скандала с добавлением в чат, где обсуждались удары по йеменским хуситам, главного редактора The Atlantic существовали и другие переписки. Так, The Wall Street Journal узнала, что господин Уолц создал целый ряд рабочих чатов в мессенджере для обсуждения текущих внешнеполитических вопросов, включая ситуацию в Сомали и украинский конфликт.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз между тем отверг утверждения о том, что Майк Уолц использовал личный адрес электронной почты для решения рабочих вопросов. «Уолц не распространял и не стал бы распространять секретную информацию через открытый аккаунт»,— подчеркнул он. Он также отметил, что мессенджер Signal может использоваться чиновниками для обсуждения ряда вопросов, за исключением тех, что находятся под грифом секретности, но советник по нацбезопасности это правило не нарушал.

Новый скандал с Майком Уолцем разразился менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп решил оставить советника по нацбезопасности на своем посту, несмотря на допущенную из-за его халатности серьезную утечку информации. Американские СМИ объясняли решение тем, что президент не хотел публично признавать наличие проблемы.

Важным фактором для господина Трампа было и то, что информация об утечке впервые появилась в либеральном СМИ, которые глава Белого дома всегда недолюбливал.

Однако сохранение советником по нацбезопасности своей должности не спасло его от потери расположения как главы Белого дома, так и других высокопоставленных чиновников, утверждает The Wall Street Journal. Собеседники издания Politico, в свою очередь, указали, что за увольнение господина Уолца выступают вице-президент Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлз и директор по кадрам Белого дома Серхио Гор. Публично они, однако, свою позицию не высказывали. После нового скандала с использованием личной почты список недоброжелателей может пополниться новыми фамилиями.

Не добавляют очков господину Уолцу и некоторые его давние высказывания, на которые за последние дни обратили внимание СМИ. Ему, например, припомнили, что, будучи ярым противником использования незашифрованных каналов коммуникации в рабочих целях, он неоднократно критиковал Министерство юстиции за отказ предъявить обвинения Хиллари Клинтон за использование личного адреса электронной почты Gmail в ее бытность госсекретарем в период с 2009 по 2013 год. Информация о пересылке 104 писем, содержащих секретную информацию, появилась в разгар избирательной кампании к президентским выборам 2016 года, когда госпожа Клинтон соревновалась с Дональдом Трампом за высший пост. Теперь же ее критик сам столкнулся с подобными обвинениями.

Вероника Вишнякова