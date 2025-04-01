В реестр памятников архитектуры включили дом 163 по набережной Фонтанки

«Дом С.Н. Завальевского – М.В. Северова» добавили в список объектов культурного наследия регионального значения. Распоряжение подписали в КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль

Квартал, где находится здание начали осваивать в 1711 году. Сперва в этой локации строили деревянные дома, но в 1761 году Елизавета Петровна издала указ возводить там лишь каменные строения.

В конце XVIII века вице-губернатор и действительный статский советник Степан Завальевский на объединенном участке (занимающем территорию нынешнего участка под № 163/12) строит каменный двухэтажный дом. Над проектом работал архитектор Андрей Михайлов.

Позже домом и участком владела коллежская асессорша Е. И. Мусина-Пушкина, затем купец М. В. Северов. Для него надстроили третий этаж, возвели пристройку со стороны набережной Фонтанки. После революции там появились коммунальные квартиры, в настоящее время здание расселено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что особняк В. Ф. Друри на улице Степана Разина признали региональным памятником.

Татьяна Титаева