ВСУ атаковали дроном объект газоснабжения в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня нанесли удар беспилотником по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки произошло возгорание и было повреждено оборудование станции. Об этом сообщает компания «Луганскгаз» (филиал «Черноморнефтегаза») в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В связи с этим было ограничено газоснабжение около 11 тыс. потребителей в городе Сватово и еще 12 населенных пунктах. В 9:50 мск начались работы по возобновлению подачи газа. В 15:00 мск газоснабжение было полностью восстановлено в селах Преображенное, Фомовка, Гончаровка и еще пяти населенных пунктах. На место происшествия была направлена бригада специалистов «Луганскгаза» для обследования объекта.

Минобороны сообщало об атаке на станцию «Сватово» со стороны ВСУ 25 марта.

18 марта президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, тоже после телефонного разговора с американским коллегой. С 19 марта Россия фиксирует случаи нарушения Украиной договоренностей.

Вчера, 1 апреля, глава Минобороны Андрей Белоусов доложил президенту о соблюдении моратория российской стороной. Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов.

О позиции США по военному конфликту — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».