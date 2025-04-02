Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что кабинет министров утвердил план дорожного строительства до 2030 года. По его словам, к этому времени планируется построить и реконструировать 3,5 тыс. автомобильных трасс федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

«Продолжаем развивать надежную дорожную сеть по всей стране, повышая связанность наших регионов, формировать бесшовные скоростные пути, как и транспортные маршруты России, которые включают магистрали "Нева" и М-12 "Восток"»,— сказал Михаил Мишустин (запись опубликована в Telegram-канале правительства).

Как добавил премьер-министр, к 2030 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% федеральных автотрасс, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, продолжится обустройство трасс и магистралей освещением, пешеходными переходами, тротуарами и путепроводами.

Из бюджета на перечисленные цели направят более 9 трлн руб. до 2030 года. «Строго следить» за расходованием средств, ходом работ и сроками их выполнения необходимо Министерству транспорта, подчеркнул Михаил Мишустин.

В декабре 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что за предыдущие шесть лет в России построили и отремонтировали 150 тыс. дорог. По его словам, такой же объем работ власти страны намерены провести и до 2030 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дороги осилит имущий».