Власти России хотят построить и отремонтировать 150 тыс. км дорог за шесть лет

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что за последние шесть лет в России построили и отремонтировали 150 тыс. км автомобильных дорог. По его словам, в ближайшие шесть лет власти страны намерены провести такой же объем работ.

«Если за шесть лет мы 150 тыс. км построили, реконструировали и капитально отремонтировали, то в следующей шестилетке примерно такой же объем»,— сказал Марат Хуснуллин на открытии участка ЦКАД в Подмосковье (цитата по ТАСС).

Ранее президент Владимир Путин по видеосвязи открыл новые терминалы аэропортов Ставрополя, Магадана и Чебоксар, а также дороги в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане. Он сказал, что из 500 тыс. км региональных дорог нормативам отвечают 54%.

В начале декабря правительство утвердило новую редакцию программы «Автодора». В ней указано, что строительство федеральных платных дорог в период до 2030 года обойдется более чем в 1 трлн руб. 130 млрд руб. выделят на участок будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае, 100 млрд руб.— на расширение М-4 в Ростовской области. Трассу М-12, согласно документу, достроят до Екатеринбурга за 42,6 млрд руб.

Подробнее о строительстве дорог — в материале «Ъ» «Платные дороги продлят на триллион».