В сети опубликовали момент прилета БПЛА во двор жилого дома в Таганроге
Момент взрыва в Таганроге в доме по улице Лизы Чайкиной во время атаки украинских дронов попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно начало пожара около жилого дома.
Фото: Радар Ростов
Всего 1 апреля после 22:00 над территорией Ростовской области были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В результате атаки в Таганроге загорелись девятиэтажный дом (ул. Лизы Чайкиной, 57) и семиэтажный дом (ул. Ленина, 147). Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.
Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова также позже в своем Telegram-канале уточнила, что один из атаковавших беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений. Отбой беспилотной опасности в регионе объявили в 1:35.