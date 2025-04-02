В сети опубликовали момент прилета БПЛА во двор жилого дома в Таганроге

Момент взрыва в Таганроге в доме по улице Лизы Чайкиной во время атаки украинских дронов попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно начало пожара около жилого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Радар Ростов Фото: Радар Ростов

Всего 1 апреля после 22:00 над территорией Ростовской области были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В результате атаки в Таганроге загорелись девятиэтажный дом (ул. Лизы Чайкиной, 57) и семиэтажный дом (ул. Ленина, 147). Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова также позже в своем Telegram-канале уточнила, что один из атаковавших беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений. Отбой беспилотной опасности в регионе объявили в 1:35.

Тат Гаспарян