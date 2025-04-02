Минобороны РФ: в Ростовской области сбили четыре украинских беспилотника

В ночь с 1 на 2 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над территорией Ростовской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего, по данным Минобороны, за минувшую ночь в регионах России военные сбили 93 вражеских БПЛА. Кроме донского региона это Курская область, которую атаковали 87 аппаратов, и Белгородская область, над которой средства ПВО сбили два БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», этой ночью в Таганроге из-за атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома, есть пострадавшие. За медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Жертв нет. Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений. У домов установлено оцепление. С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС.

Владимир Андреев