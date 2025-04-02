Следователи МВД обвинили главу «Русагро» Мошковича в ущербе на 30 млрд рублей

«Ъ» узнал подробности обвинения, предъявленного основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову. По версии следственного департамента МВД, при покупке холдинга «Солнечные продукты» фигуранты убедили его основателя Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые не последовали. Ущерб оценивается более чем в 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат господина Басова Руслан Кожура подтвердил «Ъ» эту информацию. По его словам, следствие считает, что фигуранты выполняли некие общие управленческие функции в «Солнечных продуктах», на чем строится обвинение в злоупотреблении полномочиями. «Однако это не соответствует действительности, никаких управленческих функций они там не выполняли»,— прокомментировал другой защитник экс-гендиректора «Русагро» Дмитрий Кравченко.

Вадима Мошковича и Максима Басова задержали 26 марта. 27 марта обоих обвиняемых суд отправил под арест. Бизнесменам предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Защита настаивает, что в деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Предъявите ваши инвестиции».