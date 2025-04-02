Мойнако: жизнь и отдых в новом формате

Западное побережье Крыма — настоящий туристический рай для любителей живописной природы и достопримечательностей.

Кроме того, западная часть полуострова известна своими курортами, санаториями и современными проектами в сфере недвижимости. Проекты комплексной жилой и рекреационной недвижимости высокого класса с последующим управлением и сервисным обслуживанием реализует в Крыму «Симферопольская девелоперская компания». Свою миссию компания видит в создании комфортной городской среды и абсолютно нового архитектурного силуэта республики, которой отличался бы от привычной застройки полуострова.

Команда Застройщика работает на рынке 13 лет, на ее счету 290 тыс. кв. м введенной в эксплуатацию недвижимости, 5 объектов социальной инфраструктуры, а земельный банк насчитывает более 200 гектаров.

В Крыму компания реализовала два крупных проекта, в стадии реализации находятся еще три — мультиформатный комплекс «Мойнако Ривьера», рекреационный комплекс «Мойнако Резорт» и альянс клубных домов «Проспект 82». Каждый из проектов поражает уникальной концепцией и масштабом.

Три в одном

Мультиформатный комплекс «Мойнако» представляет собой целый «город в городе», расположенный на круглогодичном курорте Евпатория, рядом с основными туристическими достопримечательностями Крыма. Полная реализация проекта предусматривает объем инвестиций более 30 млрд руб.

Комплекс расположен на территории около 70 гектаров. Из них 30 га ушло под застройку, 40 га — под благоустройство набережной Мойнакского озера, создание променадной зоны, разбитой на несколько функциональных зон: развлечение, отдых, ресторан на 600–800 посадочных мест, спорт, реабилитация.

В рамках одной площадки построена недвижимость трех категорий. Часть комплекса представляет собой многоквартирную жилую застройку: 8 жилых кварталов более чем на 4 тыс. квартир, рассчитанных на 10 тыс. жителей.

Центральная часть — это социально-коммерческий блок: школа, детсад, торговый центр, развлекательные заведения. Третья зона — курортная резиденция с собственной грязелечебницей, спа-комплексом, тренажерными залами, пятью бассейнами и более чем 2,5 тыс. номеров в апарт-отеле. Все сценарии для комфортной жизни объединены в одном проекте. Именно поэтому «Мойнако» называется мультиформатным комплексом.

«Все наши проекты направлены на улучшение туристско-рекреационной инфраструктуры и повышение узнаваемости Крыма»

Как рассказал учредитель и управляющий партнер «Симферопольской девелоперской компании» Тимур Власенко, для реализации такого проекта искали локации, где отдых мог бы стать круглогодичным. Выбрали территорию на Западном побережье Крыма в Евпатории. Площадка находится в черте города, с населением более 100 тыс. человек. Городская инфраструктура выстроена таким образом, что здесь комфортно себя чувствуют маломобильные группы населения. А главная фишка — сакские лечебные грязи. «Мы сочли возможным реализовать здесь мультиформатный комплекс, в котором можно комфортно жить, работать и отдыхать круглый год», — прокомментировал Тимур Власенко.

Инвестиции, отдых и оздоровление

Еще один масштабный проект, который девелопер реализует на Западном побережье Крыма, — курортный комплекс «Мойнако Резорт», расположенный на территории 5 га в живописнейшем месте, на берегу Мойнакского озера в Евпатории. Инвестиции составляют более 30 млрд руб. На данный момент это один из самых крупных проектов в сфере курортной недвижимости в Крыму. Курортный комплекс имеет оригинальную концепцию. Апартаменты класса элит здесь совмещены с центром восстановительной медицины и реабилитации.

Благодаря уникальной локации с собственной экосистемой комфортный отдых здесь сочетается с красотой живописных природных пейзажей. Прогулками по благоустроенной набережной у Мойнакского озера и чистым воздухом среди многовековых реликтовых деревьев можно наслаждаться бесконечно. При этом приватность частной жизни гарантирована. На территории и по периметру комплекса предусмотрены система видеонаблюдения, многоуровневый контроль доступа и профессиональная служба охраны.

Туристско-рекреационная инфраструктура комплекса включает в себя пять оздоровительных бассейнов с подогревом (в том числе и для детей разных возрастов), СПА-зону более чем на 3 тыс. кв. метров, спортивные площадки, теннисные корты, велодорожки, площадки для пляжного волейбола и других активностей.

Номерной фонд состоит из одно-, двух- и трехкомнатных апартаментов — на любой вкус и финансовые возможности. Покупатели могут выбрать различные варианты планировочных решений, под собственные потребности. При этом и резиденты, и гости комплекса получат первоклассный сервис на уровне пятизвездочного отеля.

Но главная изюминка «Мойнако Резорт» — Центр восстановительной медицины и реабилитации. В рамках реализации проекта планируется строительство Центра восстановительной медицины и реабилитации. Деятельность Центра будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства и действующими медицинскими стандартами, а также с привлечением квалифицированных специалистов. В частности, оказание реабилитационной и физиотерапевтической помощи, в том числе людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ревматизмом, а также с хроническим болевым синдромом любой этиологии.

Мультиформатный комплекс «Мойнако» представляет собой целый «город в городе», расположенный на круглогодичном курорте Евпатория, рядом с основными туристическими достопримечательностями Крыма

В Центре планируется три основных блока: грязе- и водолечение, физиотерапия и реабилитация с использованием уникального оборудования с биологической обратной связью.

Как отметил Тимур Власенко, реализацией всех своих проектов компания занимается в рамках соответствующих соглашений с республикой, под полным патронатом Главы Крыма. Проекты компании являются социально ориентированными. Например, социальная нагрузка по проекту «Мойнако» составит более 3 млрд руб. Компания безвозмездно передаст часть квартир для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан. Еще более 1 млрд руб. составят инвестиции в развитие инфраструктуры Евпатории.

«Наша основная миссия состоит в том, чтобы в своих проектах развивать и популяризовать сильные стороны Крыма — медицинский, историко-культурный туризм. Мы хотим сделать так, чтобы туристический сезон здесь длился круглый год. Поэтому все наши проекты направлены на улучшение туристско-рекреационной инфраструктуры и повышение узнаваемости полуострова», — подчеркнул Тимур Власенко.

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