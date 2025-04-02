Путин: совместные действия РФ и Белоруссии обеспечивают безопасность двух стран

Cовместные действия России и Белоруссии надежно обеспечивают безопасность обеих стран и укрепляют их оборонный потенциал. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В нынешней сложной международной обстановке совместные действия российской и белорусской сторон обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства»,— отмечается в публикации, размещенной на официальном портале Кремля.

«Мы последовательно отстаиваем свои законные внешнеполитические интересы и сообща работаем с зарубежными партнерами в целях формирования более справедливого, многополярного миропорядка»,— уверен российский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил поздравление в адрес президента России Владимира Путина с Днем единения народов двух государств. Господин Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия обеспечивают безопасность и равные права своих граждан, а также наращивают торговое и инвестиционное сотрудничество. Это стало для Союзного государства защитой от внешних угроз, отметил белорусский лидер.

День единения народов Белоруссии и России отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Через несколько лет оно было преобразовано в Союзное государство.

Подробнее об отношениях Москвы и Минска — в публикации «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».

Анастасия Домбицкая