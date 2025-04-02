Захарова: Украина хотела скрыть от Трампа удары по российским энергообъектам

Власти Украины рассчитывали, что смогут скрыть от президента США Дональда Трампа нарушения моратория на удары по российским энергообъектам. Об этом заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Киев «просто недооценил ситуацию».

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«Возможно, полагали, что, например, как предыдущему президенту США, и этому можно представлять какую-то искаженную картинку и что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется»,— заявила госпожа Захарова в эфире радио Sputnik (цитата по ТАСС).

Она считает, что такое отношение можно объяснить неуважением со стороны президента Украины Владимира Зеленского в отношении действующей администрации Белого дома. По словам Марии Захаровой, в Киеве не могли не понимать, что «имеют дело с совершенно другими людьми».

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, тоже после телефонного разговора с американским коллегой.

Вчера, 1 апреля, глава Минобороны Андрей Белоусов доложил президенту о соблюдении моратория российской стороной. Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов.

О позиции США по военному конфликту — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».