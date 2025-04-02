Краснов: инвалидам во Владимирской области выдали ржавые протезы

Во Владимирской области прокурорами выявлены факты поставок по госконтрактам бракованных протезов нижних конечностей, которые ржавели прямо с начала использования. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в Совете федерации. Ущерб по уголовному делу составил почти 11 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Благодаря действующей в Генпрокуратуре межведомственной рабочей группе по защите прав инвалидов предотвращены многомиллионные закупки Социальным фондом России средств реабилитации по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами.

По результатам надзорных мер изменена структура фонда, организован еженедельный мониторинг исполнения заявок на снабжение положенными изделиями лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступность протезирования, по словам господина Краснова, крайне важна для адаптации получивших увечья участников специальной военной операции.

О чем еще говорил Игорь Краснов — в материале «Такие вот богатые у нас некоторые чиновники».

Николай Сергеев