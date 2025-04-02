Администрация Трампа рассматривает поправки к сделке по редкоземам с Украиной
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает доработку сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Уточняется, что условия будут экономически более выгодными для Киева.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Представители администрации (Трампа.— "Ъ") обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева»,— рассказал собеседник агентства.
В понедельник, 31 марта, господин Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского возникнут «большие проблемы», если тот откажется от подписания сделки. Это соглашение входит в комплекс мер по мирному урегулированию, подчеркнул американский лидер.
Сделка сорвалась в феврале после публичной ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В конце марта глава Белого дома выразил надежду, что соглашение все же будет подписано. Согласно новой версии документа, США получат контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ.
Подробности — в материале «Ъ» «Вредные ископаемые».