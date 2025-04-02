Администрация Трампа рассматривает поправки к сделке по редкоземам с Украиной

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает доработку сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Уточняется, что условия будут экономически более выгодными для Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Представители администрации (Трампа.— "Ъ") обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева»,— рассказал собеседник агентства.

В понедельник, 31 марта, господин Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского возникнут «большие проблемы», если тот откажется от подписания сделки. Это соглашение входит в комплекс мер по мирному урегулированию, подчеркнул американский лидер.

Сделка сорвалась в феврале после публичной ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В конце марта глава Белого дома выразил надежду, что соглашение все же будет подписано. Согласно новой версии документа, США получат контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ.

Подробности — в материале «Ъ» «Вредные ископаемые».