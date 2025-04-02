Один из атаковавших беспилотников завис на деревьях в Таганроге

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Камбулова Фото: Светлана Камбулова

«На улице Первый Новый один из дронов застрял в деревьях. Угрозы для жизни нет»,— сказала глава города.

По ее словам, на улице Ленина, 147 беспилотник упал на гаражи рядом с многоэтажным домом. Территория оцеплена, работают спецслужбы. На лице Лизы Чайкиной, 57 — серьезные последствия: выбиты окна в квартирах, была угроза пожара. С 23:15 по этому адресу действует режим чрезвычайной ситуации. После проверки специалисты разрешат жильцам вернуться в квартиры.

Утром 2 апреля рабочая группа начнет обследование всех поврежденных квартир.

1 апреля в 22:28 на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность.

Тат Гаспарян