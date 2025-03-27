НАТО подтвердило гибель четырех американских солдат на учениях в Литве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех военнослужащих США во время учений в Литве. Инцидент случился на полигоне имени генерала Жукаускаса под Пабраде.

«Пока у нас мало информации о деталях происшествия. Это ужасная новость, и наши мысли — с семьями погибших»,— заявил Рютте в Варшаве (цитата по AP).

Ранее под водой была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88, в которой находились пропавшие военные. Поисково-спасательная операция с участием литовских и американских сил продолжалась с вечера вторника.

Сами учения проходили в рамках усиления присутствия НАТО на восточном фланге альянса.