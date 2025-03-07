Особняк В. Ф. Друри на улице Степана Разина признали региональным памятником
Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения пополнил особняк В. Ф. Друри (со службами, садом, кирпичной оградой)». Здание расположено в Санкт-Петербурге на улице Степана Разина.
Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»
Соответствующее распоряжение подписали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). До 1840-х годов территория, где сейчас располагается особняк, оставалась незастроенной. Участком владел губернский секретарь Василий Фомич Друри. Для его семьи в 1847 году на углу набережной Обводного канала и Ново-Екатерингофской улицы был возведен загородный особняк со службами. Над проектом дома работал архитектор Павел Акимович Луизе.
Его фасады оформлены в стиле безордерного классицизма, оштукатурены и окрашены в желтый цвет. Цоколь особняка облицован известняком. У фасадов лаконичная отделка, она представлена окрашенными в белый цвет декоративными элементами.
В советское время там находился детский сад Пивоваренного завода им. Степана Разина. В настоящее время в здании работает ГБДОУ детский сад № 105 комбинированного вида Адмиралтейского района.
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