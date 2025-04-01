Активы экс-замначальника МЧС по Краснодарскому краю обратили в доход государства

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Сумма изъятых активов составила почти 360 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Симоненко

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Симоненко

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ведомство установило, что Сергей Симоненко в период службы в МЧС использовал свое служебное положение для «незаконного обогащения». Полученное таким образом имущество он оформлял на доверенных лиц, свойственников и родственников, чтобы скрыть свое материальное положение. Всего он приобрел 55 объектов недвижимости, включая коммерческие, и 32 автомобиля. На все это бывший сотрудник МЧС потратил более 300 млн руб.

Также Сергей Симоненко не пытался решить конфликт интересов со своим племянником, который замещал замначальника одного из отделов краевого управления МЧС. По требованию Генпрокуратуры обоих работников МЧС уволили со службы в связи с утратой доверия, их сведения разместили в публичном реестре.

Сергея Симоненко арестовали в июле 2024 года по обвинению в организации покушения на убийство и покушения на поджог автомобилей. Исполнителями, по данным следствия, должны были стать жители Краснодарского края Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников. 30 марта третий апелляционный суд отказал жене обвиняемого Светлане Симоненко в снятии ареста с ее счетов.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Имущество спасателя не спасли от прокуроров».

Никита Черненко