Замглавы МИД РФ Вершинин и посол Турции обсудили безопасность в Черном море

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич на встрече в Москве обсудили российско-украинский конфликт и попытки его урегулирования. Стороны также поговорили о ситуации в акватории Черного моря и обеспечении безопасности судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«С российской стороны в связи с этим была акцентирована важность обеспечения полного выполнения Меморандума Россия--ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта, включая налаживание банковских платежей, решение проблем страхования и транспортной логистики, разблокирование замороженных активов, возобновление поставок запчастей и оборудования»,— говорится в сообщении российского МИДа.

По итогам отдельных переговоров США с Россией и Украиной стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море и исключить использование коммерческих судов в военных целях. Как пояснил Кремль, соглашение вступит в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций. 29 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».

Лусине Баласян