Американские эксперты считают, что у страны нет ТЯО для борьбы с Китаем

Группа влиятельных консерваторов и законодателей предупредила администрацию США, что у страны нет тактического ядерного оружия (ТЯО) для противостояния Китаю, сообщает Fox News. Военные эксперты в Вашингтоне рассматривают сценарий войны в Индо-Тихоокеанском регионе, при котором Китай вторгнется на Тайвань, а США придут на помощь островному государству.

Канал ссылается на 13-минутный видеоролик, подготовленный аналитическим центром Heritage Foundation, его должны опубликовать в четверг, 3 апреля. В нем сказано, что ядерный арсенал США устарел, и их новейшее оружие — возрастом около 40 лет. В видеоролике говорится, что у США слишком мало тактического ядерного оружия по сравнению с Китаем. Научный сотрудник центра Боб Питерс заявил, что после окончания холодной войны ядерный арсенал Вашингтона почти на 85% меньше того, который был в ее разгаре.

В марте президент США Дональда Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией и Китаем отказ от ядерного оружия. Разведка США считает Китай главной угрозой стране: по данным американской стороны, КНР наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня, в том числе увеличивая арсенал ядерного оружия.

Об обсуждении контроля над вооружениями — в материале «Ъ» «У Договора СНВ истекает срок годности».