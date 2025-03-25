Разведка США назвала Китай главной угрозой стране

Согласно новому докладу американской разведки о глобальных угрозах, Китай остается главным стратегическим соперником США. В аппарате директора Национальной разведки США сделали вывод, что Китай наращивает свой военный потенциал, в частности, на случай конфликта с США из-за Тайваня.

«Китай представляет собой наиболее полную и мощную военную угрозу национальной безопасности США»,— говорится в документе. Американская разведка утверждает, что Китай стремится к расширению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, Китай занимается развертыванием гиперзвукового оружия, малозаметных самолетов и современных подводных лодок, считают в спецслужбе.

Также в докладе говорится, что Пекин развивает оборонные возможности в космическом и киберпространстве, а также наращивает арсенал ядерного оружия. Кроме того, Пекин стремится к соперничеству с США в сфере искусственного интеллекта и производстве полупроводников. При этом США признают, что Пекин настроен на «развитие и поддержание» связей с Вашингтоном при администрации президента Дональда Трампа «для продвижения своих интересов и предотвращения конфликта».

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно критиковал американские власти за его поддержку. Минобороны Китая призывало США прекратить «военный сговор» с Тайванем. 17 марта Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в недалеком будущем посетит США.

Подробнее об отношениях КНР и США — в материале «Ъ» «Америка и Китай найдут время и место».