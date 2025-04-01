Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Иркутской области введен режим повышенной готовности в ожидании паводков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. По его словам, из-за талого снега в ближайшее время ожидаются паводки. Он поручил оперативным службам быть готовыми максимально оперативно отправиться на устранение подтоплений.

Господин Кобзев уточнил, что первым было подтоплено село Хомутово. На днях вода пришла в поселок Усть-Ордынский, и на одной из улиц уровень воды превысил норму, возникла угроза подтопления областной больницы №2. Ситуация усугубляется тем, что накануне там весь день шел дождь.

Ночью в поселок выехал первый замгубернатора Роман Андреевич Колесов. Было вскрыто дорожное полотно по близлежащим улицам, установлена пожарная насосная станция. К утру вода начала уходить, отметил губернатор. «Все силы и средства должны пройти дополнительную подготовку к ликвидации возможной ЧС... Важно не допустить перебоев с коммунальными услугами»,— написал он в Telegram.

В середине февраля Владимир Путин на совещании Совета безопасности призвал подготовиться к «неизбежным» паводкам. В Ростовской области в том же месяце начали подготовку к возможным весенним паводкам, в Челябинской — в середине марта. В Тюменской области 27 марта ввели режим повышенной готовности к паводкам.

Фотогалерея

Первые паводки в российских регионах

Предыдущая фотография
Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Следующая фотография
1 / 10

Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Смотреть

Новости компаний Все