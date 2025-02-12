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В Ростовской области началась подготовка к возможным весенним паводкам

В Ростовской области началась подготовка к возможному весеннему половодью. Специалисты проводят обследование потенциально опасных участков водоемов, а также гидротехнических сооружений (пруды и водохранилища). Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

В настоящее время проверено семь гидротехнических сооружений в Красносулинском, Октябрьском районах и Шахтах. До конца марта планируется обследовать еще 11 сооружений и три опасных участка водоемов в Каменском, Обливском, Тацинском, Куйбышевском, Заветинском, Красносулинском, Зерноградском, Тарасовском районах, а также Новочеркасске.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области, вероятность возникновения паводков в регионе весной 2025 года оценивается как низкая. Это связано с малоснежной зимой. Как следствие, запасы воды сейчас небольшие.

«Предварительно, максимальный уровень воды будет ниже нормы», — прогнозируют специалисты ведомства.

Анастасия Казуков

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