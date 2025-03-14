В Челябинской области началась подготовка к весеннему паводку

На территории Челябинской области начались работы по ослаблению льда на реках перед наступлением весеннего паводка. Их проводят с помощью распиловки и чернения, сообщает пресс-служба регионального министерства общественной безопасности. В пресс-службе регионального управления МЧС России отметили, что взрывные работы на водоемах начнутся в конце марта.

Распиловку льда проводят в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицке. Чернение подразумевает разбрасывание мелкого угля или песка на поверхности льда, чтобы ускорить его таяние. Этот метод применяют также в Ашинском, Пластовском, Катав-Ивановском и Кусинском муниципальных районах. Взрывные работы будут проводить только на реках в Ашинском районе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для выполнения противопаводковых мероприятий задействуют более 9 тыс. человек, 2,1 тыс. единиц техники и 159 плавсредств. Помимо ослабления льда, планируют расчищать русла рек и водопропускные трубы на дорогах. По данным правительства региона, в качестве превентивной меры подготовлены пункты временного размещения людей.

Кроме того, началась подготовка к природным пожарам. Для их ликвидации при необходимости задействуют более 7,8 тыс. человек и 2,1 тыс. единиц техники.