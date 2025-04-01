Смартфон Light Phone III без интернета и соцсетей поступил в продажу

Компания Light выпустила минималистичный смартфон Light Phone III, который предлагает пользователям только базовые функции связи. В новинке нет доступа в интернет, браузера и электронной почты, а также социальных сетей.

Light Phone III оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080х1240, а также основной камерой на 50 Мп и фронтальной — на 8 Мп. Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 4 Gen 2, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство обладает поддержкой сетей 5G и 4G LTE, модулями Bluetooth 5.0 и NFC, сканером отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора — 1800 мА•ч.

Предзаказать Light Phone III можно по цене $599, розничная стоимость составит $799. Компания позиционирует устройство как идеальный выбор для тех, кто хочет оставаться на связи, не отвлекаясь на «цифровой мусор».

Евгений Федуненко